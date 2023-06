Calciomercato, Frattesi: "Prima di andare all'estero ho bisogno di un altro step in Serie A. Deciderò in base a progetto e modulo"

Dal ritiro della Nazionale, ha parlato Davide Frattesi in conferenza stampa. Queste le parole del centrocampista del Sassuolo che è stato seguito a lungo dalla Roma e si appresta ad essere nuovamente al centro delle voci di mercato nella sessione di calciomercato che sta per iniziare:

Alla luce della tua stagione, hai la sensazione che questa possa essere l'estate più importante della tua vita?

"Quest'anno all'inizio non è stato facile, ma devo ringraziare il Sassuolo e il mister che mi hanno permesso di fare le cose con calma. Sarà un'estate importante, bisognerà prendere delle decisioni importanti. Probabilmente hai ragione..."

Essere sul mercato ti toglie tranquillità?

"E' sempre un piacere trovarsi in mezzo a questi discorsi, vuol dire che le cose fatte in passato sono state quelle giuste. Devo continuare a lavorare così e poi al resto ci penseranno Carnevali e gli altri. Ho detto al mio procuratore di chiamarmi solo in caso di cose importanti"

Sceglierai la squadra che arriva in base al blasone o in base al calcio che propongono?

"E' una scelta importante, vanno fatte considerazioni anche in base al modulo. Un centrocampo a tre con la mezzala è sicuramente diverso rispetto a un centrocampo a due"