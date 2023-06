Calciomercato Roma: nuovo appuntamento col Sassuolo per Volpato. I giallorossi chiedono almeno 8,5 milioni

Aggiornamenti di calciomercato da parte di Filippo Biafora in un tweet. A cominciare dalla situazione col Sassuolo, col quale è previsto un altro appuntamento la prossima settimana: dopo aver trovato l'accordo per Missori, c'è ancora distanza, ad oggi, su Volpato. Ancora uscite: manca l'accordo col Celta Vigo, che ha appena annunciato Benitez come nuovo allenatore, riguardo Carles Perez.

Fronte entrate: non si superano i 30 milioni nella valutazione di Frattesi col Sassuolo mentre si continua a lavorare col Leeds per trovare la formula per il ritorno a Roma di Llorente.

L'incontro fissato col Sassuolo viene confermato anche dalle pagine del sito dell'esperto di calciomercato, con la Roma che però non intende cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quanto fatto con Tahirovic, passato all'Ajax per 8,5 milioni.

