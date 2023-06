Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: club pronto ad ascoltare offerte per Abraham

Dopo l'ultima partita contro lo Spezia la Roma dovrà cominciare a programmare la prossima stagione, attenendosi ai paletti del Fair-Play Finanziario dopo la multa della UEFA a inizio stagione per non aver rispettato le regole del "break-even". Secondo quanto scrivono in Inghilterra l'attaccante Tammy Abraham sarebbe tra i principali indiziati alla partenza, con i giallorossi che potrebbero ascoltare offerte per il centravanti classe 1997. L'obiettivo sarebbe di recuperare gran parte della cifra spesa nell'estate del 2021 per prelevarlo dal Chelsea, circa 41 milioni.

(telegraph.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE