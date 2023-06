Dopo l'arrivo di Edin Dzeko, il Fenerbahce non ha intenzione di togliere il piede dall'acceleratore nella sua campagna acquisti. Tant'è che il club turco avrebbe messo nel mirino, tra gli altri, Rick Karsdorp per rinforzare la corsia destra. Con un contratto fino al 2025, l'esterno olandese in questa stagione ha raccolto 13 presenze in campionato e 5 in Europa League.

(fotomac.com.tr)

