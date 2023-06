L'infortunio al crociato ha praticamente cancellato la stagione di Ebrima Darboe che ora non rientra più nei piani della Roma. Per lui, secondo quanto scrive Nicolò Schira su Twitter, c'è l'interesse del LASK. L'operazione potrebbe impostarsi sulla base del prestito con un diritto di riscatto.

Ebrima #Darboe is not in #ASRoma’s plans: #LASK are interested in him on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 27, 2023