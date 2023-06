Tra i calciatori rientrati a Roma dai vari prestiti, c'è anche Gonzalo Villar in cerca di una nuova destinazione. Dopo l'esperienza alla Sampdoria, ora il centrocampista spagnolo potrebbe tornare a Genova ma sull'altra sponda. Anche il Genoa, infatti, ha mostrato interesse per il 25enne in vista del ritorno in Serie A.

(tuttomercatoweb.com)

