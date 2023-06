Calciomercato, Ozbek (pres. Galatasaray): "Icardi? Interessa a squadre europee ma lui vuole restare"

SABAH - Al quotidiano turco ha parlato il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, rispondendo alle voci su un possibile addio di Icardi, accostato anche alla Roma nelle ultime ore: "Non sarà un'operazione facile perché c'è l'interesse dei club sauditi ed europei, ma ci sono altri fattori come la volontà di Icardi. Stiamo cercando di offrire condizioni migliori, siamo in costante contatto con il giocatore e con il PSG. Cerchiamo sponsor: Icardi vuole restare".