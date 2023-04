Domenica Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol in Serie A raccogliendo la respinta del palo sul rigore di Cristante. Il centrocampista della Roma è stato in passato vicino al Sassuolo che continua a pensarci in vista della prossima sessione di mercato. Il club giallorosso, dal canto suo, studia le mosse per un rinnovo di contratto. L'attuale, stipulato a fine 2021, scade nel 2025.

(tmw.com)

