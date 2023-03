In attesa del ritorno in campo, si parla di mercato. In particolar modo in Inghilterra, dove scrivono di un interessamento della Roma per Weston McKennie. L'ex Juventus, passato a gennaio al Leeds in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro, non è sicuro di essere riscattato anche a causa della posizione in classifica degli inglesi (-2 dalla zona retrocessione). Sul giocatore anche anche Aston Villa e Borussia Dortmund.

(givemesport.com)

