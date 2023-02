Quello tra Frattesi e la Roma, dopo i tentativi fatti a gennaio, è un matrimonio che potrebbe celebrarsi in estate. Il club giallorosso, infatti, tornerà all'attacco con il Sassuolo per il centrocampista, su cui ha anche il 30% sulla futura rivendita. Come scrive il sito dediato al mercato, però, la concorrenza a giugno sarà più folta. Anche la Juventus, infatti, avrebbe riavviato i contatti con il Sassuolo per il numero 16.

(calciomercato.it)

