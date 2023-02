A giugno il contratto di Aouar sarà scaduto e potrà trasferirsi a costo zero. Dopo le voci sull'interesse della Roma nei tempi scorsi, però, il centrocampista del Lione proseguirà la propria carriera in Spagna: c'è un accordo col Betis Siviglia di Manuel Pellegrini per giugno. 8 presenze e 1 gol in questa prima parte di ultima stagione in Francia per il classe 1998.

(goal.com)

