Massara: "Zaniolo? Vedremo, ma molto difficile"

Una delle questioni più spinose di questa sessione di calciomercato è senza dubbio quella di Nicolò Zaniolo e la sua crisi con la Roma. In agguato c'è il Milan e sarebbe anche la destinazione preferita dal 22 giallorosso. Prima del match contro la Lazio, il dirigente del Milan Fredric Massara, ha parlato ai microfoni dI DAZN proprio della questione Zaniolo. Queste le sue parole: "Zaniolo? No. Noi siamo concentrati sulla partita. Il mercato è ancora aperto ma non abbiamo esigenze particolari. Vedremo se ci saranno opportunità. Ma è molto difficile. Milan completo già così. Noi siamo convinti di avere una squadra forte per competere ai massimi livelli. Stiamo recuperando giocatori. Ci aspetta un bellissimo finale".