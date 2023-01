Calciomercato Roma, Villar tornerà in prestito al Getafe dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto

Sta per volgere al termine anche il prestito di Gonzalo Villar, che era stato ceduto alla Sampdoria firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Secondo quanto riporta il sito dell'esperto in calciomercato Gianluca di Marzio, l'esperienza del calciatore in blucerchiato è sempre più vicina alla fine e potrebbe tornare in prestito al Getafe, squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione e nella quale ritroverà Borja Mayoral, compagno di squadra anche nella Roma. Il centrocampista spagnolo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizioni.

(gianlucadimarzio.com)

