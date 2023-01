Sembrava destinato a restare nella Capitale in questo mercato di gennaio, ma il futuro di Edoardo Bove è tutto da scrivere. Come riporta Daniele Longo di calciomercato.com, infatti, si è riaparta la trattativa con il Sassuolo per la sua cessione al club emiliano. L'operazione, dunque, è destinata ad andare avanti a prescindere da Frattesi, che difficilmente si muoverà a gennaio.