Calciomercato Roma, per Karsdorp la Juventus propone uno scambio con De Sciglio: no dei giallorossi. Sondaggio dell'Atletico

In queste ultime ore di mercato torna a muoversi il mercato intorno a Rick Karsdorp. Come scrive Filippo Biafora, infatti, la Juventus ha provato a rifarsi sotto proponendo ai giallorossi uno scambio con De Sciglio. Offerta prontamente respinta dai giallorossi. Nelle ultime ore, inoltre, si segnala anche un interessamento dell'Atletico Madrid per un eventuale prestito dell'ultima ora.

