Operazione in uscita per la Roma. Il giovane Cedric Koffi, infatti, passa ufficialmente al Napoli. Attaccante, classe 2004, in questa prima parte di stagione ha raccolto 4 presenze con la Primavera giallorossa di mister Guidi. A dare la notizia del suo passaggio in azzurro l'agente Diego Tavano su Instagram.