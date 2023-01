Novità importanti in casa Lione. Il club, infatti, ha da poco cambiato proprietà, e il nuovo patron, John Textor, ha promesso nuovi acquisti ai tifosi. Come scrive il portale francese, tra le priorità ci sarebbe anche Rick Karsdorp, sempre più in rotta di collisione con la Roma ed escluso da Mourinho nelle prime uscite del 2023. Fin qui, però, la trattativa non è decollata per via dei problemi economici del club.

