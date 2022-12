Il Sevilla FC ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Isco Alcaran.

Il centrocampista spagnolo, dopo aver collezionato 19 presenze condite da 1 gol e 3 assist, ha deciso di lasciare i colori biancorossi dopo appena sei mesi. Il club augura il meglio a Isco e buona fortuna per il futuro.

? #SevillaFC have reached an agreement with @isco_alarcon to terminate his contract.

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 21, 2022