Grosso grattacapo per l'Arsenal, costretto a sostituire l'infortunato Gabriel Jesus, uscito malconcio dalla sfida ta Brasile e Camerun. Per l'attaccante si profila uno stop di 3 mesi,e il club inglese pensa già ad una alternativa. Fra le opzioni presenti anche due bomber del nostro campionato, che però hanno già rifiutato i Gunners in passato in favore della Serie A: Vlahovic della Juve e Abraham della Roma.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE