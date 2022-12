Tra i nomi circolati nelle cronache romanista per un eventuale sostituto di Karsdorp, c'era quello di Hector Bellerin, destinato però a rimanere solo un'ipotesi. Secondo quanto riportato, infatti, il Barcellona ha incontrato l'agente dell'esterno spagnolo 27enne ed è stato deciso che non lascerà il club a gennaio. Non ci sono stati tuttavia colloqui per il rinnovo di un contratto che scade il prossimo 30 giugno.

(Relevo)