LIVE - Calciomercato Roma: contatto con la Juventus per Zakaria. Trattative in corso per Felix alla Cremonese e Kluivert al Fulham

In questi ultimi giorni di trattative, entra ancora una volta nel vivo il mercato della Roma, che oltre ad una pedina offensiva dovrà lavorare per regalare a Mourinho il sostituto dell'infortunato Wijnaldum. Queste le notizie, aggiornate in tempo reale, sulle trattative in casa giallorossa:

LIVE

14.20 - Contatto tra la Roma e la Juventus per Zakaria. I giallorossi hanno fatto un sondaggio per capire le possibilità di intavolare un affare in prestito.





13.35 - Come scrive Fabrizio Romano su Twitter, prosegue la trattativa per l'ingaggio di Andrea Belotti da free agent. Trattative in corso anche per Felix Afena alla Cremonese e Justin Kluivert al Fulham, operazione che sembrava avere avuto una battuta di arresto nelle ultime ore.

AS Roma are progressing in talks to sign Andrea Belotti as free agent. Negotiations ongoing for both Felix Afena to Cremonese and Justin Kluivert to Fulham. ??? #transfers

Roma consider Belotti their priority target since weeks - as he’s still available on the market. pic.twitter.com/1IwhpZ4QAM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022