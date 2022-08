Calciomercato Roma: non c'è l'accordo tra Felix e la Cremonese. Shomurodov vicino al Bologna

Il tormentone Shomurodov-Bologna sembra vicino alla soluzione: l’uzbeko lascerà la Roma, che imponeva l’obbligo di riscatto al prestito, condizione che il Bologna è più aperto ad accettare. La distanza è ancora sulla cifra del riscatto (i giallorossi chiedono 14 milioni, gli emiliani ne offrono 10).

In uscita dalla Roma Felix Afena-Gyan, ma il trasferimento alla Cremonese è in stand-by: l’accordo sulla base di 7 milioni non è stato seguito dall’intesa tra il giovane attaccante e la neopromossa. La Cremonese, oltre a Felix, pensa a Dario Saric, centrocampista bosniaco dell’Ascoli.

(Tuttosport)