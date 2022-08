Per sostituire Wijnaldum, arrivato in prestito proprio dal Psg, la Roma potrebbe tornare a bussare alla porta dei francesi. Secondo quanto si riporta in Francia, infatti, i giallorossi si sono fatti avanti per Abdou Diallo per un prestito con obbligo di riscatto. Il Psg aspetta, nella speranza che dalla Premier League arrivi un'offerta per un trasferimento definitivo, con il West Ham che aveva mostrato interesse.

(footmercato.net)

