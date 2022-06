Calciomercato Roma: tutto fatto per il passaggio di Olsen all'Aston Villa a titolo definitivo

Robin Olsen è destinato a restare in Inghilterra. Il portiere svedese infatti, come riporta Fabrizio Romano, resterà all'Aston Villa a titolo definitivo. Già definito tutto tra i due club, si attende l'annuncio. Il portiere svedese potrebbe accasarsi definitivamente all’Aston Villa per 3,5 milioni di euro.

Robin Olsen will join Aston Villa on a permanent deal, agreement done and set to be announced. ??? #AVFC

AS Roma will receive €3.5m for the Swedish goalkeeper. ⤵️✅ https://t.co/aH2CjTwpiS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022