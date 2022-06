Calciomercato Roma: ai dettagli l'arrivo di Matic. Contratto di un anno più opzione per il secondo

La Roma è ad un passo da Nemanja Matic. Come riporta Gianluca Di Marzio è ormai ai dettagli l'arrivo del centrocampista serbo classe 1988, che si libererà a zero dal Man.United. Voluto fortemente da Mourinho, soprattutto dopo il mancato rinnovo di contratto di Mkhitaryan, per dare esperienza alla rosa e rimpolpare la mediana. Per l'ex Chelsea visite mediche a luglio prima del ritiro, ma potrebbe arrivare già a breve l'ufficialità: previsto un anno di contratto più opzione per il secondo in base alle presenze.

(Sky Sport)