Calciomercato Roma: i giallorossi vogliono Solbakken a partire da luglio, ma il Bodo aspetta il preliminare di Champions

Ola Solbakken del Bodo-Glimt continua ad essere un obiettivo della Roma. Il contratto del classe 1998 scadrà il 31 dicembre 2022 e il club giallorosso vorrebbe farlo firmare il 1 luglio, per poi andare a trattare con il Bodo-Glimt per averlo prima con indennizzo minimo. Tuttavia, la volontà della società norvegese è quella di trattenere l'attaccante per disputare i preliminari di Champions League. Quindi, se la trattativa dovesse concretizzarsi, Solbakken non arriverebbe subito in giallorosso.

(gianlucadimarzio.com)

