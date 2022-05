In attesa di capire come andrà la finale, gli uomini mercato della Roma sono già a lavoro per rinforzare l'organico. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri di Josè Mourinho ci sarebbe quello di Douglas Luiz, 24enne centrocampista brasiliano in forza all'Aston Villa. Con il contratto in scadenza nel 2023 e visto l'arrivo di Boubacar Kamara dal Marsiglia, il club di Birmingham potrebbe essere interessato a sedersi al tavolo per trattare la cessione del brasiliano classe 1998.

(dailymail.co.uk)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE