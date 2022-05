In attesa del decisivo finale di stagione, la Roma progetta già il prossimo mercato. E tra gli obiettivi di Tiago Pinto c'è quello di prendere un difensore. Come scrivono in argentina, i giallorossi sarebbero interessati a Piero Hincapié, difensore centrale classe 2002 del Bayer Leverkusen. Sul centrale ecuadoregno l’attenzione anche di Arsenal e Tottenham.

(www.olè.com.arg)

