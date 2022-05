La Roma continua a seguire Nemanja Matic. Come riporta il portale spagnolo, i contatti tra il club giallorosso e il giocatore serbo sarebbero costanti. Il suo contratto scade nel 2023, ma lo United non vuole avanzare nessuna offerta di rinnovo e lo lascerebbero partire quasi a zero. Il giocatore sarebbe convinto della destinazione, ma il vero ostacolo è l’ingaggio di circa 7 milioni di euro.

(todofichajes.com)

