Il nome di Nemaja Matic è forte in orbita Roma in queste ultime ore. Come scrive il portale dedicato al calciomercato, il 33enne lascerà lo United dopo aver raccolto poche presenze nelle ultime due stagione. Della sua cessione se ne sta occupando un agente molto vicino alla Roma. E il suo nome è stato proposto in questi giorni proprio a Tiago Pinto. Il suo attuale stipendio è di quasi 7 milioni a stagione. Tanto ma sarebbe attutito in buona parte dal Decreto Crescita.

(calciomercato.com)

