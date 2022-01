Ufficializzato in mattinata dai canali della Lega di Serie A, Maitland-Niles sbarcherà a Roma nel primo pomeriggio. Come riferisce l'esperto di calciomercato, infatti, l'ormai ex giocatore dell'Arsenal atterrerà a Ciampino alle 15.30. Poi la consueta prassi di controlli prima delle firme che lo renderanno un giocatore della Roma almeno fino al prossimo 30 giugno.