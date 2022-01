Calciomercato Roma, Olsen in prestito all'Aston Villa fino al termine della stagione: martedì le visite mediche

È durato soltanto 6 mesi il prestito di Robin Olsen allo Sheffield United. Lo svedese infatti, come scrive Fabrizio Romano su twitter, è pronto ad accasarsi, sempre in prestito dalla Roma, all'Aston Villa. Programmate per la giornata di martedì le visite mediche. In questa stagione per l'ex Copenaghen 11 presenze in Championship con lo Sheffield .

Robin Olsen will undergo his medical with Aston Villa on Tuesday. He’s set to join Villa from AS Roma on loan until end of the season. ??? #AVFC

Sheffield United will let him leave immediately - and so Olsen will join Aston Villa. https://t.co/4yfJRBgMvd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2022