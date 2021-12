Il futuro di Carles Perez sarà nuovamente in Spagna. Non hanno più dubbi, praticamente, a Cadice dove scrivono che l'esterno della Roma si unirà al nuovo club nei primi giorni di gennaio in prestito fino al termine della stagione. L'ex Barcellona era in cima alla lista degli obiettivi del Cadice, impegnato a lottare per rimanere in Liga e attualmente penultimo a un punto però dalla quart'ultima piazza, l'ultima che garantisce la salvezza.

(diariodecadiz.es)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE