Calciomercato Roma, nelle prossime settimane incontro con l'agente di Zakaria: 5-6 milioni per il cartellino

Il nome forte per il centrocampo della Roma è sempre quello di Denis Zakaria, in scadenza a giugno 2022 con Borussia M'Gladbach. Come scrive il sito dedicato al calciomercato, nelle prossime settimane è previsto un incontro tra Tiago Pinto e Ramadani, agente del centrocampista. L’obiettivo del club giallorosso è quello di anticipare la concorrenza e chiudere già per gennaio: 5-6 milioni per il cartellino e un contratto da top per il calciatore. Sullo svizzero c'è anche l'interesse di qualche club di Premier League.

