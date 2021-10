Calciomercato Roma, il Valencia su Villar. Tiago Pinto chiede 15 milioni

Possibile ritorno in Spagna per Gonzalo Villar, sempre più ai margini della rosa della Roma dopo i 45' disputati in Norvegia che l'hanno allontanato ancor più dai preferiti di Mourinho. Secondo quanto riportato nella penisola iberica, c'è il Valencia sulle tracce del centrocampista giallorosso, pronto a riportarlo in casa dopo aver perso il controllo del giocatore da giovane. Ma il Valencia dovrà guardarsi dalla concorrenza di Siviglia e Betis, interessate a Villar. 15 milioni la richiesta della Roma.

(todofichajes.com)

