La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni difensivi. Come scrive il portale d'informazione, i giallorossi sarebbero sulle tracce di Noussair Mazraoui, già seguito in passato ed è entrato nella scuderia di Mino Raiola. Il calciatore dell'Ajax può partire a parametro zero a fine stagione. Il 25enne marocchino viene monitorato anche Juventus e Milan.

