Nzonzi si riavvicina allAl Rayyan. Come scrive Gianluca Di Marzio, il club qatariota fa sul serio e il francese volerà domani in Qatar insieme al padre per ascoltare l'offerta. La trattativa non è chiusa, ma c’è cauto ottimismo, visto il viaggio. Il mercato in Qatar chiuderà giovedì 30 settembre.

(gianlucadimarzio.com)

