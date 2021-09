Calciomercato Roma, l'Al Rayyan non molla Nzonzi: pronto un nuovo affondo del club qatariota

Insieme a Fazio e Santon è tra gli esuberi che Tiago Pinto non è riuscito a cedere, ma il futuro di Steven Nzonzi potrebbe essere comunque lontano da Roma. Come scrive su twitter il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, infatti, per il francese non è tramontata la pista Al Rayyan. Già la scorsa settimana il club qatariota aveva presentato una ricca offerta, rifiutata dal centrocampista, e ora potrebbe tentare un nuovo affondo.

#Roma si riapre la pista Al Rayyan per #Nzonzi. Nuovo tentativo dopo la maxi offerta della scorsa settimana. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) September 1, 2021