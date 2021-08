Ufficiale: Astrologo passa a titolo definitivo alla Vjs Pesaro

Andrea Astrologo saluta la Roma e si accasa a titolo definitivo alla Vjs Pesaro. Questo il comunicato del club:

"La VIS PESARO 1898 comunica di aver perfezionato l’accordo con la società A.S.ROMA per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea ASTROLOGO, (06/04/2002), centrocampista. Il neo biancorosso ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. ASTROLOGO è cresciuto nelle giovanili della ROMA. Passato nel febbraio di quest’anno alla Primavera del VERONA si è reso protagonista di ottime prestazioni, contribuendo alla promozione in Primavera 1 della squadra scaligera."

(www.vispesaro1898.it)