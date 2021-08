Calciomercato Roma: resta viva l'idea Belotti in caso di addio di Dzeko

Con Edin Dzeko che è tornato nel mirino dell'Inter per sostituire il partente Lukaku, la Roma comincia a studiare delle alternative al bosniaco. Come scrive Alfredo Pedullà, infatti, per i giallorossi resta viva l'idea Belotti, che per il momento non ha dato una risposta al Torino per il rinnovo. Sul "Gallo" c'è vigile anche l'Atalanta.