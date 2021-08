Calciomercato Roma: domani alle 13 lo sbarco a Ciampino, alle 14 visite mediche a Villa Stuart. Per il Chelsea diritto di ricompra a 80 milioni

Tutto fatto per Tammy Abraham alla Roma. L'attaccante inglese ha accettato la destinazione giallorossa, e come scrive su twitter Fabrizio Romano di Sky già domani sbarcherà nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Annuncio atteso nei prossimi giorni: al Chelsea andranno 40 milioni.

Tammy Abraham will fly to Rome on Sunday to undergo medical tests, sign the contract and complete his move to AS Roma. Deal to be announced in the next few days. ? #ASRoma #CFC



Personal terms agreed. €40m to Chelsea and NO Arsenal for Tammy. Here-we-go. ✈️ @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2021