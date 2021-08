Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta al Barcellona per Lenglet

Arrivato Abraham, e in attesa delle cessioni, la Roma rimane attiva anche sul mercato in entrata. Come riportano dalla Spagna, infatti, i giallorossi avrebbero avanzato un'offerta per Clement Lenglet, centrale francese in uscita dal Barcellona. Il club blaugrana ha bisogno di cedere, e il difensore è sulla lista di partenza.

??"LENGLET tiene una oferta de la ROMA, PJANIC sigue cerca de la JUVE y COUTINHO puede ir cedido a la LAZIO" La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/JeNUNC3SyW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2021