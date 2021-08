Calciomercato Roma, dal Brasile: accordo tra Palmeiras e giallorossi per Vina. Entro lunedì l'ufficialità

Come scrivono dal Brasile è tutto fatto tra la Roma e il Palmeiras per Matias Vina. Il ritardo per la chiusura è dovuto al fatto che la Roma abbia inserito nell'operazione un Fondo finanziario indicato per il pagamento, e che ha preso tempo per modificare alcuni punti dell'accordo, inviato questa settimana al club paulista. La Roma investirà 11 milioni di euro, una parte dei quali andrà al Nacional, club uruguaiano che detiene ancora una piccola percentuale del cartellino. Entro lunedì è attesa l'ufficialità.

(globo.com)

