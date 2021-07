Calciomercato Roma: Wolverhampton su Diawara, ma il centrocampista vuole restare in Italia

Col possibile arrivo di Xhaka rischiano di ridursi ancor di più gli spazi per Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è quindi in uscita dal club giallorosso, e come scrive su twitter il giornalista Nicolò Schira sulle sue tracce resta il Wolverhampton, con il quale la Roma ha da poco chiuso l'affare Rui Patricio. L'operazione appare comunque difficile, soprattutto per via della volontà di Diawara, che è quella di restare in Italia.

Amadou #Diawara could leave #ASRoma this summer: #Wolverhampton had shown interest for the midfielder, but Diawara rejected the bid because he would like to stay at Italy. #transfers #wolves

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 18, 2021