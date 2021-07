Il Galatasaray punta Mert Cetin. Come scrivono dalla Turchia, infatti, il club di Istanbul avrebbe chiesto alla Roma il difensore, attualmente in prestito biennale all'Hellas Verona. Ciò complica quindi la trattativa: i giallorossi infatti dovrebbero risarcire gli scaligeri in caso di addio anticipato del difensore rispetto all'estate del 2022.

(fanatik.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE