Calciomercato Roma: occhi sul 17enne Nabian. Piace anche a Juve e Milan

Tra i profili più interessanti delle nuove leve portoghesi c'è senza dubbio Herculano Nabian, attaccante classe 2004 del Vitoria Guimaraes che in patria paragonano a Romelu Lukaku. Con un General Manager portoghese come Tiago Pinto, oltre all'arrivo di Mourinho, inevitabilmente le attenzioni della Roma sono finite sull'attaccante di nazionalità lusitana ma nato in Guinea-Bissau.

C'è una clausola di 60 milioni ma il Vitoria Guimaraes pare disposto a trattare comunque per una cifra importante vista l'età, intorno ai 10 milioni. Non manca la concorrenza: tra le italiane anche Milan e Juventus, oltre a Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid che seguono con interesse la crescita di Nabian.

(calciomercato.it)

