Calciomercato Roma: mezza Europa su Hincapiè. Ci sono anche i giallorossi

Una delle più grandi sorprese della Copa America è senza dubbio Eduardo Hincapiè, difensore centrale classe 2002 dell'Ecuador e del Talleres, con cui ha un contratto fino al 2025. Come scrive il sito dedicato al mercato, mezza Serie A è sulla sue tracce. In ordine Lazio, Milan, Roma e Atalanta. All'estero piace ad Atletico Madrid, Bayern Monaco e PSG. Al Talleres sono arrivate proposte da 4 milioni di euro per il 70% del cartellino del calciatore, rispedite al mittente in quanto ritenute insufficienti.

(calciomercato.it)

