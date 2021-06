La Roma si prepara ad inanellare le prime cessioni, ed una di queste potrebbe essere quella di Pau Lopez. Il portiere ormai da giorni è vicino all'OLimpique Marsiglia: come scrive il portale dedicato al mercato c'è l'intesa tra i due club (prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto). Si attende l'ok definitivo del calciatore, poi i giallorossi potranno delineare meglio il futuro tra i pali, con Rui Patricio che resta in pole.

(tmw.com)

