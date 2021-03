Erik Lamela potrebbe tornare in Italia e da Walter Sabatini che lo portò alla Roma come prima operazione di lusso del suo mandato da ds giallorosso. Sabatini ne ha parlato così in un'intervista: "E' uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo".

(Il Resto del Carlino)