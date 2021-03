Calciomercato Roma: sfida al Milan per Musso. Costa 30 milioni, sarà decisiva la volontà del portiere

Dopo tre stagioni, Musso è ormai destinato a lasciare l'Udinese e col club friulano "c'è una sorta di ‘gentlemen agreement’, un patto per partire ad un determinato prezzo", come riferisce il sito di calciomercato. Roma e Milan, con i giallorossi alle prese con la ricerca di un nuovo portiere dopo le prestazioni deludenti di Pau Lopez e i rossoneri in trattativa per il rinnovo di Donnarumma, sono i club più interessati. La valutazione della società di Pozzo è di 30 milioni di euro per il portiere argentino che compirà 27 anni a maggio. Decisiva, a quanto si scrive, sarà la volontà del giocatore.



(calciomercato.it)